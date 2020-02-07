Вячеслав ШЕВЧУК: «Были предложения тренировать, но пока я работаю на ТВ»

Тренер Вячеслав Шевчук после ухода из «Олимпика» работает на телевидении и пока возвращаться непосредственно к футболу не планирует, завершая свое обучение.
«У меня проходит обучение на диплом PRO, еще где-то полгода. Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ. Скоро Евро, у нас будет много эфиров интересных».
«По футболу соскучились. И я, и Витя Леоненко, так что ждите нас в студии», - сказал Шевчук.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.