Вячеслав ШЕВЧУК: «Были предложения тренировать, но пока я работаю на ТВ»

Специалист до лета к работе с командами возвращаться не планирует

  • 07.02.2020 17:07
  • 605 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Были предложения тренировать, но пока я работаю на ТВ»
© footballua.tv

Тренер Вячеслав Шевчук после ухода из «Олимпика» работает на телевидении и пока возвращаться непосредственно к футболу не планирует, завершая свое обучение.

«У меня проходит обучение на диплом PRO, еще где-то полгода. Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ. Скоро Евро, у нас будет много эфиров интересных».

«По футболу соскучились. И я, и Витя Леоненко, так что ждите нас в студии», - сказал Шевчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 07.02.2020 17:32
    0
    И это очень правильно.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 17:18
    0
    ты слишком мачо чтобы тренировать
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 07.02.2020 17:32
    0
    И это очень правильно.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 17:18
    0
    ты слишком мачо чтобы тренировать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности