Вячеслав ШЕВЧУК: «Были предложения тренировать, но пока я работаю на ТВ»

Тренер Вячеслав Шевчук после ухода из «Олимпика» работает на телевидении и пока возвращаться непосредственно к футболу не планирует, завершая свое обучение.

«У меня проходит обучение на диплом PRO, еще где-то полгода. Предложения тренировать поступали, но пока я работаю на ТВ. Скоро Евро, у нас будет много эфиров интересных».

«По футболу соскучились. И я, и Витя Леоненко, так что ждите нас в студии», - сказал Шевчук.