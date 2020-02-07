Андрей ПАВЕЛКО: «Наша с Шевченко идея - сыграть 3 матча по всей Украине»

В пятницу стало известно о планах сборной Украины на контрольные матчи против Кипра, Северной Ирландии и Израиля. Эти встречи пройдут перед отъездом на Евро-2020.

Подробнее рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Я сегодня обратился к членам исполкома УАФ, чтобы поддержали нашу с Андреем Шевченко идею сыграть три матча по всей стране. Логично, что первый сбор будет проводиться в Харькове, поэтому с Кипром там и сыграем. Это удобно. Второй сбор будет в Киеве, где подготовимся к Северной Ирландии. Есть предложение порадовать киевских болельщиков и сыграть на НСК Олимпийский. Надеюсь на такой же заряд энергии, какой был в матче Украина - Португалия».

«После этого есть предложение перелететь во Львов, и перед выездом на Евро сыграть с Израилем. Зная энергетику Львова, будет позитивно сыграть именно в этом городе перед чемпионатом Европы», - считает Павелко.

Все эти решения вскоре должен утвердить исполком УАФ.