Андрей ПАВЕЛКО: «Наша с Шевченко идея - сыграть 3 матча по всей Украине»

Президент УАФ подробнее рассказал о подготовке к Евро-2020

  • 07.02.2020 16:51
  • 1012 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Наша с Шевченко идея - сыграть 3 матча по всей Украине»
© ffu.ua

В пятницу стало известно о планах сборной Украины на контрольные матчи против Кипра, Северной Ирландии и Израиля. Эти встречи пройдут перед отъездом на Евро-2020.

Подробнее рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Я сегодня обратился к членам исполкома УАФ, чтобы поддержали нашу с Андреем Шевченко идею сыграть три матча по всей стране. Логично, что первый сбор будет проводиться в Харькове, поэтому с Кипром там и сыграем. Это удобно. Второй сбор будет в Киеве, где подготовимся к Северной Ирландии. Есть предложение порадовать киевских болельщиков и сыграть на НСК Олимпийский. Надеюсь на такой же заряд энергии, какой был в матче Украина - Португалия».

«После этого есть предложение перелететь во Львов, и перед выездом на Евро сыграть с Израилем. Зная энергетику Львова, будет позитивно сыграть именно в этом городе перед чемпионатом Европы», - считает Павелко.

Все эти решения вскоре должен утвердить исполком УАФ.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 07.02.2020 17:03
    -2
    А почему не в Полтаве? Для мата с Кипром Ивано-Франковск подошёл бы
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.02.2020 17:00
    +1
    соперников бы посильнее((
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.02.2020 17:00
    +1
    соперников бы посильнее((
    Ссылка
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