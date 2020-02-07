Сборная Украины проведет спарринги с Кипром, Израилем и Северной Ирландией

Сборная Украины по футболу накануне чемпионата Европы-2020 проведет три домашних товарищеских поединка. Об этом сообщил президент Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко.

«Имею хорошие новости для всей футбольной семьи Украины. Накануне Евро-2020, кроме выездных матчей с Польшей и Францией, наша национальная сборная проведет еще три товарищеских встречи. И все три игры главная футбольная команда проведет дома.

Есть договоренность о том, что 26 мая мы сыграем со сборной Кипра, 2 июня состоится принципиальный матч с Северной Ирландией, а 7 июня - заключительная игра накануне Евро со сборной Израиля», - написал Павелко.

Андрей Павелко предложил исполкому УАФ спарринг с Кипром провести в Харькове, с Израилем - во Львове, а с Северной Ирландией - в Киеве. По его словам, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко одобрил такой график.

Напомним, 27 марта сборная Украины в Париже проведет контрольный матч против Франции, а 31 марта - в Хожуве против Польши.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.