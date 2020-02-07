Кубок Федерации. Свитолина и Ястремская сыграют одиночные матчи

Сегодня в 16:00 в Таллине пройдет второй день на Кубке Федерации, а сборная Украины встретится с Хорватией.
Стало известно, что в двух одиночных противостояниях, как и вчера, сыграют лидеры нашей команды - Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Их соперницы станут известны позже.
На парную встречу, скорее всего, выйдут Леся Цуренко и Марта Костюк. Вчера в паре с Цуренко действовала Катарина Завацкая, которая сегодня отдыхает.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.