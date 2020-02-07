Жеребьевка Кубка Испании: нет Реала и Барсы, а также без явного фаворита

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании. В результаты были сформированы пары «Атлетик» Бильбао - «Гранада» и «Реал» Сосьедад - «Мирандес».
«Мирандес» представляет середняка Сегунды.
«Реал» и «Барселона» вылетели на стадии четвертьфиналов. Впервые с 2010 года оба гранда испанского футбола не представлены в полуфинале Кубка Испании.
Полуфиналы будут состоять из двух матчей каждый.
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Источник — As.com
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