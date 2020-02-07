Жеребьевка Кубка Испании: нет Реала и Барсы, а также без явного фаворита

У Кубка Испании в 2020 году может появиться интересный обладатель

  • 07.02.2020 15:12
  • 1245 просмотров
  • 1 комментарий
Жеребьевка Кубка Испании: нет Реала и Барсы, а также без явного фаворита
© AS

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании. В результаты были сформированы пары «Атлетик» Бильбао - «Гранада» и «Реал» Сосьедад - «Мирандес».

«Мирандес» представляет середняка Сегунды.

«Реал» и «Барселона» вылетели на стадии четвертьфиналов. Впервые с 2010 года оба гранда испанского футбола не представлены в полуфинале Кубка Испании.

Полуфиналы будут состоять из двух матчей каждый.

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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 15:47
    +1
    во многих странах футбольный календарь так перегружен что кубки-увы читаются второсортным соревнованием
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 15:47
    +1
    во многих странах футбольный календарь так перегружен что кубки-увы читаются второсортным соревнованием
    Ссылка
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