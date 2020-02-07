Жеребьевка Кубка Испании: нет Реала и Барсы, а также без явного фаворита

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании. В результаты были сформированы пары «Атлетик» Бильбао - «Гранада» и «Реал» Сосьедад - «Мирандес».

«Мирандес» представляет середняка Сегунды.

«Реал» и «Барселона» вылетели на стадии четвертьфиналов. Впервые с 2010 года оба гранда испанского футбола не представлены в полуфинале Кубка Испании.

Полуфиналы будут состоять из двух матчей каждый.