Василий КРАВЕЦ: «Каждый хочет играть в Ла Лиге»

22-летний украинский левый защитник Василий Кравец рассказал о своем возвращении в «Луго» из «Леганеса».
— В принципе, все хорошо. Вот только на данный момент у меня надрыв задней поверхности бедра. В ближайшем поединке точно не сыграю. Восстановление займет порядка двух недель. Тем не менее я счастлив в «Луго», вернулся как к себе домой.
— Почему в текущем сезоне не заладилось в «Леганесе»?
— Тяжело дать однозначный ответ. Было много нюансов. Один из них — конкуренция, это битва за место под солнцем, каждый хочет играть в Ла Лиге. Я не скажу, что я сильно уступал, но таково было решение тренера.
— Местный язык для тебя не проблема?
— Еще после первого года пребывания в Испании я не мог подробно поговорить разве что на медицинские темы (улыбается). Просто пообщаться или дать интервью для меня не составляет труда.
— В «Луго» ты до конца сезона?
— Да. Очень хочу получить игровую практику и помочь команде подняться в турнирной таблице. А летом, по возвращении в «Леганес», проявить себя на летних сборах и доказать обоснованность своих притязаний на место в составе.
Источник — zbirna.com
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