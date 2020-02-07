Василий КРАВЕЦ: «Каждый хочет играть в Ла Лиге»

Украинский игрок объяснил, почему вернулся в «Луго» из «Леганеса»

  • 07.02.2020 14:12
  • 399 просмотров
  • 2 комментария
Василий КРАВЕЦ: «Каждый хочет играть в Ла Лиге»
© ФК Леганес. Василий Кравец

22-летний украинский левый защитник Василий Кравец рассказал о своем возвращении в «Луго» из «Леганеса».

— В принципе, все хорошо. Вот только на данный момент у меня надрыв задней поверхности бедра. В ближайшем поединке точно не сыграю. Восстановление займет порядка двух недель. Тем не менее я счастлив в «Луго», вернулся как к себе домой.

— Почему в текущем сезоне не заладилось в «Леганесе»?
— Тяжело дать однозначный ответ. Было много нюансов. Один из них — конкуренция, это битва за место под солнцем, каждый хочет играть в Ла Лиге. Я не скажу, что я сильно уступал, но таково было решение тренера.

— Местный язык для тебя не проблема?
— Еще после первого года пребывания в Испании я не мог подробно поговорить разве что на медицинские темы (улыбается). Просто пообщаться или дать интервью для меня не составляет труда.

— В «Луго» ты до конца сезона?
— Да. Очень хочу получить игровую практику и помочь команде подняться в турнирной таблице. А летом, по возвращении в «Леганес», проявить себя на летних сборах и доказать обоснованность своих притязаний на место в составе.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 14:26
    0
    куя32 на Кравца не нашлось, он бы научил его говорить не каждый хочет играть, а каждый футболист хочет играть
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 14:25
    -1
    вот не пизди, я не хочу играть в Ла Лиге
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 14:26
    0
    куя32 на Кравца не нашлось, он бы научил его говорить не каждый хочет играть, а каждый футболист хочет играть
    Ссылка
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