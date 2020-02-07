Цыганков успеет восстановиться к матчу с Ворсклой

Но в ближайших товарищеских поединках украинский вингер «Динамо» участия не примет

  • 07.02.2020 13:27
  • 1334 просмотра
  • 1 комментарий
Цыганков успеет восстановиться к матчу с Ворсклой
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, у которого ранее было выявлено воспаление мышц, не сыграет в оставшихся контрольных матчах киевлян на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Цыганкову предоставят дополнительное время для восстановления. Возвращение футболиста на поле планируется уже в матче Премьер-лиги против «Ворсклы», который состоится в Киеве 22-го февраля.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 13:50
    0
    ну против полтавчан можно и поберечь Цыганкова-не так много качественных игроков в нынешнем составе киевлян
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 07.02.2020 13:50
    0
    ну против полтавчан можно и поберечь Цыганкова-не так много качественных игроков в нынешнем составе киевлян
    Ссылка
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