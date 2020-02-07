В субботу, 8-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником «горняков» станет словенская «Олимпия» из города Любляна.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени. В прямой трансляции встречу смогут посмотреть все зарегистрированные пользователи официального сайта «Шахтера».

«Олимпия» стала первым чемпионом независимой Словении в 1992-м году и трижды защитила титул, после чего наступила эпоха «Марибора» (13 трофеев за 20 лет). В новейшей истории «Олимпия» еще дважды завоевала золото — в сезонах 2015/2016 и 2017/2018. В 2019-м году клуб финишировал вторым, а в Лиге Европы прошел лишь один отборочный раунд (РФШ из Латвии), вылетев по итогам дуэли с турецким «Ени Малатьяспором».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтер» — «Олимпия».