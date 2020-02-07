В воскресенье, 9 февраля, «Интер» примет «Милан» в рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча состоится в Милане на «Джузеппе Меацца». Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.
«Интер» – «Милан». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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