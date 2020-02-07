Виктор СКРИПНИК: «У нас хорошая обойма, которая работает на хорошем уровне»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал разгромную победу над казахстанским «Ордабасы» (3:0).

– Ребята работают на фоне усталости, тем не менее, показывают желание в игре. Знаем, что нас ждет впереди и готовимся к этому.

Радует, что больных и травмированных почти нет. Разве что Никита Шевченко, о котором было известно ранее. У нас хорошая обойма, которая работает на хорошем уровне. Стараемся развиваться и дальше.

– Молодежь, которая сейчас на сборах, продолжит работу с первой командой в Украине?

– Они прогрессирует и это плюс. Парни будут тренироваться у нас, но больше игрового времени будут получать в молодежной команде. Рады, что у нас есть такая молодежь. В футболе не бывает все сразу, но первый шаг они сделали.

– Вчера после совместной тренировки вы некоторое время общались с, если можно так сказать «будущими» тренерами.

– Меня попросили ответить на несколько вопросов, что я и сделал. Они интересуются, как в свое время и я интересовался многими аспектами футбола. Это рабочий процесс. Это нормально, когда тренери обмениваются своим опытом. В Европе все так делают.