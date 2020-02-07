В воскресенье, 9-го февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Германии, в котором мюнхенская «Бавария» будет принимать «Лейпциг».
Поединок пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Бавария» – «Лейпциг». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Встречу в Мюнхене можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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