В воскресенье, 9-го февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Германии, в котором мюнхенская «Бавария» будет принимать «Лейпциг».

Поединок пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Бавария» – «Лейпциг». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Встречу в Мюнхене можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».