Дерлис ГОНСАЛЕС: «Детали моего перехода из Динамо в Олимпию решатся завтра»

Атакующий полузащитник «Динамо» Дерлис Гонсалес, который сегодня ночью прибыл в Асунсьон для заключения контракта с местной «Олимпией», поделился эмоциями от возвращения на родину.

«Месяц назад я пообещал, что улетаю с мечтой вернуться, и сегодня эта мечта исполняется. Недостающие детали моего перехода должны быть решены завтра, но для меня важно, что я возвращаюсь туда, где счастлив», - сказал Дерлис Гонсалес.

Также хавбек прокомментировал фантастический прием в аэропорту, который организовали ему фанаты «Олимпии».

«Я очень удивлен такой встречей и теплым отношением людей ко мне. Теперь приходит моя очередь отплатить им за доверие на футбольном поле», - отметил 25-летний хавбек.

Ранее сообщалось, что «Динамо» согласилось продать 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса «Олимпии» за 5 миллионов долларов США.

Накануне стало известно о расторжении договора аренды между «Динамо» и «Сантосом», где Дерлис Гонсалес провел последние полтора года.