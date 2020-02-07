Александр БАБИЧ: «Играем смешанными составами, основу не наигрываем»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал победы команды над австрийским «Стрипфингом» (3:2) и болгарской «Славией» (3:0).

«В игре со «Стрипфингом» у нас было много позиционных атак. Мы это знали и при подготовке отрабатывали эти элементы. Надо отметить, многое из того, что мы наигрывали, получалось. Конечно, были и ошибки. Соперник играл против нас очень агрессивно, много прессинговал. Моментами эта агрессия переходила в грубость. Такая игра чревата травмами и у нас небольшое повреждение получил Кащук.

Что касается, второго нашего спарринга. «Славия» — команда хорошего уровня и игра получилась непростой. Возможно, счет где-то не соответствует тому, что происходило на поле.

Команда провела эту игру на хорошем уровне. У нас часто получался «верхний прессинг». Радует, что даже на таком сложном поле ребята играли в комбинационный футбол, выходя из обороны в атаку через короткие и средние передачи.

Главное, что ребята стараются выполнять наши требования, переносят в игру, то, что мы наигрываем в тренировках. Несмотря на то, что играем под серьезной «нагрузкой», ошибок с каждой игрой становится все меньше и меньше. Могу только похвалить ребят и за качество игры, и за характер.

Мы сейчас используем смешанные составы. «Основу» пока не наигрываем, а стараемся равномерно распределить нагрузку между всеми футболистами. Надеемся, что того фундамента, который мы сейчас закладываем, хватит на весь чемпионат — все-таки график у нас весной будет очень и очень плотный», - сказал Бабич.