Ювентус подготовил Дибале контракт до 2025 года

«Ювентус» сохранит в своем составе 26-летнего аргентинского нападающего Пауло Дибалу.
Как сообщает Tuttosport, туринский клуб предложит футболисту контракт до 2025 года.
Ожидается, что по новому соглашению Дибала будет получать в «Ювентусе» 10 млн евро. Сам футболист подпишет этот контракт.
Летом аргентинский форвард был близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус».
В этом сезоне Дибала провел 28 матчей за «Ювентус», забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается купить Ван Дейка за рекордную сумму.
Источник — Tuttosport
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