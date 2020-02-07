Ювентус подготовил Дибале контракт до 2025 года

Аргентинский форвард останется в туринском клубе

  • 07.02.2020 11:23
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Ювентус подготовил Дибале контракт до 2025 года
© StatsBomb. Пауло Дибала

«Ювентус» сохранит в своем составе 26-летнего аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб предложит футболисту контракт до 2025 года. 

Ожидается, что по новому соглашению Дибала будет получать в «Ювентусе» 10 млн евро. Сам футболист подпишет этот контракт.

Летом аргентинский форвард был близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус».

В этом сезоне Дибала провел 28 матчей за «Ювентус», забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается купить Ван Дейка за рекордную сумму.

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Источник — Tuttosport

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