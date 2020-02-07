Лаллана хочет покинуть Ливерпуль. На него есть три претендента

Скорее всего, хавбек летом сменит клуб

  • 07.02.2020 10:55
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Лаллана хочет покинуть Ливерпуль. На него есть три претендента
© ФК Ливерпуль. Адам Лаллана

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана этим летом намерен покинуть клуб. 31-летнего футболиста не устраивает роль в клубе.

Как сообщает Daily Mail, Лаллану готовы подписать «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер».

Отметим, что контракт игрока с «Ливепрулем» истекает в конце этого сезона, поэтому он бесплатно покинет клуб.

Лаллана выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, сыграл 175 матчей, забил 22 гола и сделал 22 ассиста.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей в АПЛ, забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» летом может купить Джейдона Санчо.

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Источник — Daily Mail

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