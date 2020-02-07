Лестер летом хочет подписать защитника Ювентуса

«Лестер» продолжает интересоваться защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Английский клуб пытался купить 25-летнего футболиста в январе, но сторонам не удалось договориться. Как сообщает The Telegraph, «Лестер» вновь попытается осуществить трансфер игрока летом.

Сам Ругани хочет покинуть «Ювентус», поскольку мало играет в клубе.

В этом сезоне Ругани сыграл лишь 5 матчей за клуб.

Ранее сообщалось, что «Лестер» хочет купить форварда «Брентфорда» Саида Бенрама.