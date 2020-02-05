Лестер и Ньюкасл сражаются за Бенрама

Английские клубы «Лестер» и «Ньюкасл» сражаются за футболиста «Брентфорда» Саида Бенрама. Клубы АПЛ намерены подписать игрока будущим летом.
В текущем сезоне 24-летний форвард сборной Алжира провел за «Брентфорд» 26 матчей в Чемпионшипе, где забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €8 миллионов.
Контракт Бенрама с «Брентфордом» рассчитан до лета 2022-го года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — The Sun
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.