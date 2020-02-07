Пике высказался о конфликте Месси и Абидаля

Защитник призывает всех исполнять свою работу, а не ругаться

  • 07.02.2020 07:30
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Пике высказался о конфликте Месси и Абидаля
© Marca. Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал конфликт между капитаном команды Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

«Думаю, каждый знает, что он сделал правильно, а что нет. Так что мы должны продолжать работать, а не бросать всё друг другу в лицо до конца сезона, потому что это не поможет.

Мы должны сосредоточиться на нашем игровом стиле и на том, чтобы побеждать. В этом клубе мы опираемся на победы и должны вернуться к этой идеологии.

Мы способны продолжать это делать, и каждый день работаем над собой, чтобы с каждым разом становиться всё ближе к реализации тренерской идеи. В нашей раздевалке невероятное единение», - сказал Пике.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» проведет встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси.

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Источник — Marca

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