Макаренко с Кортрейком проиграл Антверпену в полуфинале Кубка Бельгии

«Антверпен» в финале сыграет против «Брюгге» с Эдуардом Соболем

  • 07.02.2020 01:23
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Макаренко с Кортрейком проиграл Антверпену в полуфинале Кубка Бельгии
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6 февраля в Кубке Бельгии состоялся ответный полуфинальный матч.

«Антверпен» в гостях обыграл «Кортрейк» и вышел в финал. Их первый матч 23 января завершился вничью (1:1). В составе хозяев поля на 73-й минуте на поле вышел Евгений Макаренко. Кроме того, украинец Андрей Бацула находился в запасе.

В другом полуфинале днем ранее «Брюгге» победил «Зюлте-Варегем» в гостях со счетом 2:1 и вышел в финал.

Кубок Бельгии

1/2 финала. Ответный матч

«Кортрейк» – «Антверпен» – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Рафаелов, 36 (пен.).

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Источник — Sport.ua

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