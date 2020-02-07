Макаренко с Кортрейком проиграл Антверпену в полуфинале Кубка Бельгии

6 февраля в Кубке Бельгии состоялся ответный полуфинальный матч.

«Антверпен» в гостях обыграл «Кортрейк» и вышел в финал. Их первый матч 23 января завершился вничью (1:1). В составе хозяев поля на 73-й минуте на поле вышел Евгений Макаренко. Кроме того, украинец Андрей Бацула находился в запасе.

В другом полуфинале днем ранее «Брюгге» победил «Зюлте-Варегем» в гостях со счетом 2:1 и вышел в финал.

Кубок Бельгии

1/2 финала. Ответный матч

«Кортрейк» – «Антверпен» – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Рафаелов, 36 (пен.).