Соболь с Брюгге вышел в финал Кубка Бельгии, переиграв Зюлте Варегем

5 февраля в Кубке Бельгии состоялся ответный полуфинальный матч. «Брюгге» победил «Зюлте-Варегем» в гостях со счетом 2:1 и вышел в финал.
Весь матч на поле в составе победителей провел левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь.
Соперником «Брюгге» по финалу станет либо «Кортрейк», либо «Антверпен». Их первый матч 23 января завершился вничью (1:1), а ответный поединок будет сыгран 6 февраля.
Кубок Бельгии
1/2 финала. Ответный матч
«Зюлте Варегем» – «Брюгге» – 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Оберлин, 77 – Мехеле, 53, де Кетеларе, 86.
Источник — Sport.ua
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