Соболь с Брюгге вышел в финал Кубка Бельгии, переиграв Зюлте Варегем

Соперником Брюгге по финалу станет либо «Кортрейк», либо «Антверпен»

  • 06.02.2020 00:23
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Соболь с Брюгге вышел в финал Кубка Бельгии, переиграв Зюлте Варегем
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5 февраля в Кубке Бельгии состоялся ответный полуфинальный матч. «Брюгге» победил «Зюлте-Варегем» в гостях со счетом 2:1 и вышел в финал.

Весь матч на поле в составе победителей провел левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

Соперником «Брюгге» по финалу станет либо «Кортрейк», либо «Антверпен». Их первый матч 23 января завершился вничью (1:1), а ответный поединок будет сыгран 6 февраля.

Кубок Бельгии

1/2 финала. Ответный матч

«Зюлте Варегем» – «Брюгге» – 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Оберлин, 77 – Мехеле, 53, де Кетеларе, 86.

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Источник — Sport.ua

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