Карлос ДЕ ПЕНА: «В цель!»

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена доволен своим голом в товарищеском матче с норвежским «Стремсгодсетом» (3:0).
На 42-й минуте поединка де Пена едва ли не с центра поля забросил мяч за шиворот вратарю соперника.
«В цель!», — лаконично прокомментировал Карлос свой гол в Instagram.
В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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