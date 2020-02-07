Алексей ХОБЛЕНКО: «Подготовка в Динамо и Днепре-1 немного отличается»

Украинский форвард, перешедший в «Днепр-1», рассказал о своих впечатлениях от работы в новой команде

  • 07.02.2020 09:47
  • 800 просмотров
  • 8 комментариев
Алексей ХОБЛЕНКО: «Подготовка в Динамо и Днепре-1 немного отличается»
© СК Днепр-1. Алексей Хобленко

В четверг делегация «Днепра-1» отправилась на второй турецкий сбор. А накануне вылета экс-нападающий брестского «Динамо» Алексей Хобленко, подписавший с днепрянами контракт в конце прошлого года, ответил на вопросы корреспондента Sport.ua.

— Алексей, какие впечатления у тебя остались от первого сбора с «Днепром-1»?
— Самые положительные, несмотря на то, что на прошлом этапе подготовки не все получалось в плане результата. Команда будет прибавлять, я в этом уверен. Коллектив у нас дружный, и это тоже дает повод с оптимизмом смотреть в будущее.  

— Один забитый мяч в пяти спаррингах – маловато, наверное?
— Согласен. Мы работаем над игрой в атаке и реализацией. Впереди еще более двух недель тренировок, так что, повторюсь, никто никакой трагедии не делает. На то они и сборы, чтобы экспериментировать, нарабатывать новые связи.

— Атакующим футболистам доставалось от наставника?
— Дмитрий Станиславович (Михайленко. — Прим.ред.) тщательно относится к тактическим нюансам, все популярно рассказывает. В «Днепре-1» появилось много новичков, поэтому за две недели совместной работы непросто довести действия коллектива до автоматизма.

— Принципы игры «Днепра-1» и брестского «Динамо» сильно отличаются?
— Много общего, но есть, конечно, и отличия. В «Динамо» основной акцент делался на игре первым номером, а в «Днепре-1» уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям. Соперники будут разные, поэтому нужно быть готовыми к любому повороту событий, иметь в своем арсенале несколько вариантов ведения игры.

— У команды стоит задача попасть в первую шестерку?
— Пока ничего не скажу, поскольку лично я ничего не слышал по этому поводу.

— У «Днепра-1» один из самых сложных календарей оставшихся матчей первого этапа…
— Ничего страшного. Наоборот, будет интересно сыграть с «Динамо», с «Шахтером», а также «Карпатами» и «Мариуполем». Мы никого не боимся. Многое, если не все, зависит от нас, как мы будем готовы к этим встречам, но я верю, что «Днепр-1» в этих играх может выступить успешно.  

Сергей БОЙЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.02.2020 10:16
    -1
    Forever_young_13, 07.02.2020 09:54
    В «Даунамо» основной акцент делался на ДОПИНГ, а в «Днепре-1» уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям.
    Смешной лох , в ДК один игрок , в кабинетном посмешище 4 игрока .
    А теперь , супер сложная задача , для твоего мозга как у кильки .
    Какая цифра больше 1 или 4 ?
    Дай четкий ответ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.02.2020 10:14
    0
    Forever_young_13, 07.02.2020 09:54
    В «Даунамо» основной акцент делался на ДОПИНГ, а в «Днепре-1» уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям.
    Там тебя ВаДо искал с утра , точнее твой рот . Учитывая какая ты счастливая , видимо нашёл
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 10:14
    0
    вот балин, на главную добавили, ща посыпятся минусы
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 10:11
    0
    я в него верю ещё меньше чем в супрягу.
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 07.02.2020 10:11
    0
    Forever_young_13, 07.02.2020 09:54
    В «Даунамо» основной акцент делался на ДОПИНГ, а в «Днепре-1» уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям.
    Кто о чем, а янг о птичках
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 10:11
    0
    Вики , Говерла 12 (0) , ахрененого форварда купили.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 07.02.2020 09:54
    -2
    В «Даунамо» основной акцент делался на ДОПИНГ, а в «Днепре-1» уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 07.02.2020 09:52
    -2
    Дно-1 ещё более днмщенское чем динамо ( Бульбашия)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.02.2020 10:14
    0
    Forever_young_13, 07.02.2020 09:54
    В «Даунамо» основной акцент делался на ДОПИНГ, а в «Днепре-1» уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям.
    Там тебя ВаДо искал с утра , точнее твой рот . Учитывая какая ты счастливая , видимо нашёл
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 10:14
    0
    вот балин, на главную добавили, ща посыпятся минусы
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 10:11
    0
    я в него верю ещё меньше чем в супрягу.
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 07.02.2020 10:11
    0
    Forever_young_13, 07.02.2020 09:54
    В «Даунамо» основной акцент делался на ДОПИНГ, а в «Днепре-1» уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям.
    Кто о чем, а янг о птичках
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.02.2020 10:11
    0
    Вики , Говерла 12 (0) , ахрененого форварда купили.
    Ссылка
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