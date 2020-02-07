Алексей ХОБЛЕНКО: «Подготовка в Динамо и Днепре-1 немного отличается»

В четверг делегация «Днепра-1» отправилась на второй турецкий сбор. А накануне вылета экс-нападающий брестского «Динамо» Алексей Хобленко, подписавший с днепрянами контракт в конце прошлого года, ответил на вопросы корреспондента Sport.ua.

— Алексей, какие впечатления у тебя остались от первого сбора с «Днепром-1»?

— Самые положительные, несмотря на то, что на прошлом этапе подготовки не все получалось в плане результата. Команда будет прибавлять, я в этом уверен. Коллектив у нас дружный, и это тоже дает повод с оптимизмом смотреть в будущее.

— Один забитый мяч в пяти спаррингах – маловато, наверное?

— Согласен. Мы работаем над игрой в атаке и реализацией. Впереди еще более двух недель тренировок, так что, повторюсь, никто никакой трагедии не делает. На то они и сборы, чтобы экспериментировать, нарабатывать новые связи.

— Атакующим футболистам доставалось от наставника?

— Дмитрий Станиславович (Михайленко. — Прим.ред.) тщательно относится к тактическим нюансам, все популярно рассказывает. В «Днепре-1» появилось много новичков, поэтому за две недели совместной работы непросто довести действия коллектива до автоматизма.

— Принципы игры «Днепра-1» и брестского «Динамо» сильно отличаются?

— Много общего, но есть, конечно, и отличия. В «Динамо» основной акцент делался на игре первым номером, а в «Днепре-1» уделяется одинаковое внимание и атакующим, и оборонительным действиям. Соперники будут разные, поэтому нужно быть готовыми к любому повороту событий, иметь в своем арсенале несколько вариантов ведения игры.

— У команды стоит задача попасть в первую шестерку?

— Пока ничего не скажу, поскольку лично я ничего не слышал по этому поводу.

— У «Днепра-1» один из самых сложных календарей оставшихся матчей первого этапа…

— Ничего страшного. Наоборот, будет интересно сыграть с «Динамо», с «Шахтером», а также «Карпатами» и «Мариуполем». Мы никого не боимся. Многое, если не все, зависит от нас, как мы будем готовы к этим встречам, но я верю, что «Днепр-1» в этих играх может выступить успешно.

Сергей БОЙЧЕНКО