Янаков прибыл в Черноморец

21-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Денис Янаков прибыл в расположение одесского «Черноморца», который проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.
Ранее сообщалось, что Янаков может перейти в «Черноморец» на правах аренды.
Контракт Янакова с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €200 тысяч.
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Источник — Динамомания
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