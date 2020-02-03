Лучший бомбардир Динамо U-21 близок к уходу в аренду

Лучший бомбардир «Динамо» U-21 Денис Янаков близок к переходу в другой клуб на правах аренды.
Название клуба, в котором продолжит карьеру 21-летний полузащитник, пока не раскрывается.
Отметим, что Янаков уже имеет опыт выступления в клубе Премьер-лиги на правах аренды. В сезоне 2018/19 он защищал цвета киевского «Арсенала», но провел за первую команду лишь 5 матчей.
В нынешнем сезоне Янаков забил 8 мячей в 16-ти матчах первенства U-21, занимая с этим показателем третье место в гонке бомбардиров.
Напомним, ранее «Динамо» начало второй сбор в Турции.
Источник — Динамомания
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