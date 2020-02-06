Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Кубок Федерации. Первая победа»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над болгарской спортсменкой Изабеллой Шиниковой (6:2, 6:1) в поединке Кубка Федерации.
«Время Кубка Федерации. День первый. Первая победа», — написала Ястремская в Instagram, комментируя фото с соревнований.
Во втором матче игрового дня украинка Элина Свитолина победила болгарку Викторию Томову (7:6 (7:5), 6:3).
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Источник — Instagram
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