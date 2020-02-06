ФОТО. Как Свитолина раздавала автографы в Таллине

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина тепло пообщалась с болельщиками после победы над болгарской теннисисткой Викторией Томовой (7:6 (7:5), 6:3) в матче Кубка Федерации в Таллине.
Свитолина раздала автографы всем желающим, не отказав никому.
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Источник — Sport.ua
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