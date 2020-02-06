ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Сикорский — игрок Черноморца

Скандальный экс-футболист «Агробизнеса» перешел в одесский клуб

  • 06.02.2020 19:30
  • 1220 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Сикорский — игрок Черноморца
© ФК Черноморец. Игорь Сикорский

31-летний украинский полузащитник Игорь Сикорский, который первую часть сезона провел в «Агробизнесе», перешел в одесский «Черноморец». За «моряков» футболист будет выступать под №7.

«Агробизнес» разорвал контракт с Сикорским из-за его недавней поездки в Россию. В «Агробизнесе» посчитали, что визит игрока в страну-агрессор повредил репутации клуба.

На протяжении карьеры Сикорский также выступал за луганскую «Зарю», алчевскую «Сталь», «Даугаву», «Гелиос», «Николаев», «Верес» и «Горняк-Спорт».

Сикорский провел 18 матчей за «Агробизнес» в текущем сезоне, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.

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Источник — ФК Черноморец

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Осипов
    online
    Александр Осипов, 06.02.2020 20:38
    -1
    Владимир Копяк, 06.02.2020 20:15
    Родственники американского конструктора никогда бы не позволили себе такую вольность... А подобрать этого сепара могла только Одесса, в нашем городе таких как он, большая половина города. Так что ему в Черноморце будет комфортно, смотришь, и сагитирует еще пару таких же сочувствующих на очередную поездку, но теперь уже в белокаменную...
    Да... К сожалению, на твоем примере видно, что козлов и в нашем городе много... Слава богу, что (по твоему же признанию) - их меньшинство !
    Ссылка
    GUV91
      GUV91, 06.02.2020 20:31
    0
    Игрочила знатный, усиление для моряков!... Ну играл Гай за Олимпик после Кубани, тот же Ярошенко в Урале был, а потом вернулся в Одессу. Футбол должен быть вне политики.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.02.2020 20:15
    +1
    Виктор Иванов, 06.02.2020 20:01
    Это не правнук Сикорского - авиаконструктора?
    Родственники американского конструктора никогда бы не позволили себе такую вольность... А подобрать этого сепара могла только Одесса, в нашем городе таких как он, большая половина города. Так что ему в Черноморце будет комфортно, смотришь, и сагитирует еще пару таких же сочувствующих на очередную поездку, но теперь уже в белокаменную...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 06.02.2020 20:01
    -2
    Это не правнук Сикорского - авиаконструктора?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 06.02.2020 19:56
    -1
    Игорь Сепарский
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.02.2020 20:15
    +1
    Виктор Иванов, 06.02.2020 20:01
    Это не правнук Сикорского - авиаконструктора?
    Родственники американского конструктора никогда бы не позволили себе такую вольность... А подобрать этого сепара могла только Одесса, в нашем городе таких как он, большая половина города. Так что ему в Черноморце будет комфортно, смотришь, и сагитирует еще пару таких же сочувствующих на очередную поездку, но теперь уже в белокаменную...
    Ссылка
    GUV91
    online
      GUV91, 06.02.2020 20:31
    0
    Игрочила знатный, усиление для моряков!... Ну играл Гай за Олимпик после Кубани, тот же Ярошенко в Урале был, а потом вернулся в Одессу. Футбол должен быть вне политики.
    Ссылка
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