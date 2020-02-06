ОФИЦИАЛЬНО: Игорь Сикорский — игрок Черноморца

31-летний украинский полузащитник Игорь Сикорский, который первую часть сезона провел в «Агробизнесе», перешел в одесский «Черноморец». За «моряков» футболист будет выступать под №7.

«Агробизнес» разорвал контракт с Сикорским из-за его недавней поездки в Россию. В «Агробизнесе» посчитали, что визит игрока в страну-агрессор повредил репутации клуба.

На протяжении карьеры Сикорский также выступал за луганскую «Зарю», алчевскую «Сталь», «Даугаву», «Гелиос», «Николаев», «Верес» и «Горняк-Спорт».

Сикорский провел 18 матчей за «Агробизнес» в текущем сезоне, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.