Николай ШАПАРЕНКО: «Хочу поиграть в Динамо еще один-два года»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о своих планах на будущее:
«Хочу закрепиться в «Динамо», поиграть тут еще один-два года, а потом, надеюсь, переход. Мне нравится Англия. Там непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места в таблице и победит «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон, «Лестер», «Вест Хэм».
Дальше там уже надо будет показывать свой уровень. Возможен также переход в Италию. Потом».
Ранее Шапаренко заявил, что у него не было конфликта с Александром Хацкевичем.
Источник — ОТДУШИВДУШУ
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