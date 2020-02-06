Николай ШАПАРЕНКО: «Хочу поиграть в Динамо еще один-два года»

Хавбек «Динамо» мечтает играть в Англии

  • 06.02.2020 18:47
  • 951 просмотр
  • 1 комментарий
Николай ШАПАРЕНКО: «Хочу поиграть в Динамо еще один-два года»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о своих планах на будущее:

«Хочу закрепиться в «Динамо», поиграть тут еще один-два года, а потом, надеюсь, переход. Мне нравится Англия. Там непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места в таблице и победит «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон, «Лестер», «Вест Хэм».

Дальше там уже надо будет показывать свой уровень. Возможен также переход в Италию. Потом».

Ранее Шапаренко заявил, что у него не было конфликта с Александром Хацкевичем.

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Источник — ОТДУШИВДУШУ

(2 голоса)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 06.02.2020 18:52
    0
    УМНИЧКА!!! Делать ни хрена не надо, бабки неплохие платят, продажная преса - пиарит, пиво - наливают, девки - дают, мужики (извращенцы) - удовлетворяют... Зачем уходить???
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 06.02.2020 18:52
    0
    УМНИЧКА!!! Делать ни хрена не надо, бабки неплохие платят, продажная преса - пиарит, пиво - наливают, девки - дают, мужики (извращенцы) - удовлетворяют... Зачем уходить???
    Ссылка
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