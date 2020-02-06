Николай ШАПАРЕНКО: «Хочу поиграть в Динамо еще один-два года»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о своих планах на будущее:

«Хочу закрепиться в «Динамо», поиграть тут еще один-два года, а потом, надеюсь, переход. Мне нравится Англия. Там непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места в таблице и победит «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон, «Лестер», «Вест Хэм».

Дальше там уже надо будет показывать свой уровень. Возможен также переход в Италию. Потом».

Ранее Шапаренко заявил, что у него не было конфликта с Александром Хацкевичем.