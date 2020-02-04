Николай ШАПАРЕНКО: «С Хацкевичем у меня все было нормально»

Хавбек «Динамо» опроверг слухи о конфликте с экс-тренером команды

  • 04.02.2020 17:41
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Николай ШАПАРЕНКО: «С Хацкевичем у меня все было нормально»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко заявил, что у него не было конфликта с экс-наставником команды Александром Хацкевичем:

«Лично с Хацкевичем у меня все было нормально, а вот с его ассистентами - не очень. С Хацкевичем у меня были хорошие отношения, он честный и открытый человек. Когда были проблемы - он меня вызывал и говорил мне об этом.

Помощники его, не знаю, я с ними не общался вообще. Были разногласия. Может из-за ассистентов, потому что они его накручивали. Возможно, я им не понравился, я не знаю». 

Ранее Шапаренко заявил, что не перешел бы в «Шахтер».

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Источник — ОТДУШИВДУШУ

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