Николай ШАПАРЕНКО: «С Хацкевичем у меня все было нормально»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко заявил, что у него не было конфликта с экс-наставником команды Александром Хацкевичем:

«Лично с Хацкевичем у меня все было нормально, а вот с его ассистентами - не очень. С Хацкевичем у меня были хорошие отношения, он честный и открытый человек. Когда были проблемы - он меня вызывал и говорил мне об этом.

Помощники его, не знаю, я с ними не общался вообще. Были разногласия. Может из-за ассистентов, потому что они его накручивали. Возможно, я им не понравился, я не знаю».

Ранее Шапаренко заявил, что не перешел бы в «Шахтер».