Николай ШАПАРЕНКО: «Если придет предложение от Шахтера – откажусь»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко заявил, что не перейдет в «Шахтер», если получит такое предложение:

«У меня было два предложения от «Шахтера», еще когда я был в академии «Мариуполя». Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я — нет. Не хотелось, не тянуло. Я тогда хорошо играл, но подумал, что в «Шахтере» пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов.

Все говорят, что никогда не перейдут в «Шахтер». Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы меня болельщики на руках носили. Если придет предложение от «Шахтера» — я откажусь».