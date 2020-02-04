Николай ШАПАРЕНКО: «Если придет предложение от Шахтера – откажусь»

Хавбек «Динамо» дважды уже мог оказаться в «Шахтере»

  • 04.02.2020 16:00
  • 1227 просмотров
  • 8 комментариев
Николай ШАПАРЕНКО: «Если придет предложение от Шахтера – откажусь»
© ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко заявил, что не перейдет в «Шахтер», если получит такое предложение:

«У меня было два предложения от «Шахтера», еще когда я был в академии «Мариуполя». Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я — нет. Не хотелось, не тянуло. Я тогда хорошо играл, но подумал, что в «Шахтере» пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов.

Все говорят, что никогда не перейдут в «Шахтер». Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы меня болельщики на руках носили. Если придет предложение от «Шахтера» — я откажусь».

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Источник — ОТДУШИВДУШУ

(6 голосов)

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Комментарии
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 04.02.2020 16:41
    0
    Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 16:37
    но коваленга же играет
    Тот дуб береза скорее исключение из правил
    Ссылка
    totolink
      totolink, 04.02.2020 16:40
    0
    Там своих девочек хватает!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 16:37
    0
    Alex86 1, 04.02.2020 16:28
    если бразильского паспорта нет, то вряд ли
    но коваленга же играет
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 16:28
    +2
    если бразильского паспорта нет, то вряд ли
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 16:19
    0
    Хавбек «Динамо» дважды уже мог оказаться в «Шахтере»
    ---
    В Шахтёре 2 ты дважды мог оказаться.
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 04.02.2020 16:18
    -1
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 04.02.2020 16:10
    +1
    зараз бамбаси набіжать... типу - та ти нам і даром не треба
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 04.02.2020 16:05
    +3
    Коля, какой Шахтер? Тебе бежать надо из нашего дерьма. Год-два и превратишся в гавномеса. Не о том думаешь!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 04.02.2020 16:05
    +3
    Коля, какой Шахтер? Тебе бежать надо из нашего дерьма. Год-два и превратишся в гавномеса. Не о том думаешь!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 16:28
    +2
    если бразильского паспорта нет, то вряд ли
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 04.02.2020 16:10
    +1
    зараз бамбаси набіжать... типу - та ти нам і даром не треба
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 04.02.2020 16:41
    0
    Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 16:37
    но коваленга же играет
    Тот дуб береза скорее исключение из правил
    Ссылка
    totolink
      totolink, 04.02.2020 16:40
    0
    Там своих девочек хватает!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 16:37
    0
    Alex86 1, 04.02.2020 16:28
    если бразильского паспорта нет, то вряд ли
    но коваленга же играет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 16:19
    0
    Хавбек «Динамо» дважды уже мог оказаться в «Шахтере»
    ---
    В Шахтёре 2 ты дважды мог оказаться.
    Ссылка
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