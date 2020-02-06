Даниил ИГНАТЕНКО: Проявлю себя хорошо – уеду в Европу или вернусь в Шахтер

Хавбек «Шахтера» - об аренде в «Мариуполь»

  • 06.02.2020 18:31
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Даниил ИГНАТЕНКО: Проявлю себя хорошо – уеду в Европу или вернусь в Шахтер
© ФК Шахтер. Даниил Игнатенко

Сегодня полузащитник «Шахтера» Даниил Игнатенко перешел в аренду на полгода в «Мариуполь».

Игнатенко прокомментировал свой переход:

«Всех ребят знаю, коллектив принял меня нормально. Не знаю, будет ли посвящение в команду. Очень боюсь, чтобы не пришлось петь песни.

Пришел, потихоньку втягиваюсь. Надо завоевывать место в составе. Набираю форму, дальше будет видно. Надеюсь, в первом после паузы туре выйду в основном составе.

У меня еще 4 года контракта с «Шахтером». Пришел в «Мариуполь» пока на полгода. Дальше не знаю, будет зависеть от того, как я себя проявлю. Проявлю хорошо — уеду в Европу, может, вернусь в «Шахтер». Не знаю. Все зависит от того, как я буду прогрессировать».

Первую половину нынешнего сезона Игнатенко провел в аренде в «Ференцвароше».

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Источник — Трибуна

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