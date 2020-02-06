Евгений ШАХОВ: «Раньше никогда не боролся за выживание»

Хавбек «Лечче» - о чемпионате Италии

  • 06.02.2020 17:24
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Евгений ШАХОВ: «Раньше никогда не боролся за выживание»
© ФК Лечче. Евгений Шахов

Полузащитник «Лечче» Евгений Шахов поделился своими впечатлениями от чемпионата Италии:

«Возможно, из всех команд выделяется «Ювентус». В чемпионской гонке я бы отдал предпочтение этому коллективу. В его пользу говорит и сыгранность, и футбол Маурицио Сарри, и опыт исполнителей в борьбе за золотые медали. У туринцев особый дух победителя.

Все остальные могут обыграть друг друга в любом туре – тут уже не раз такое бывало, когда коллектив, занимающий последнее место, побеждал кого-то из лидеров. У «Лечче» пока главная задача – уйти из зоны вылета.

Признаюсь, у меня такое в карьере впервые – раньше никогда не боролся за выживание. Но это тоже опыт, тем более, когда ты его получаешь в такой лиге».

Ранее Шахов рассказал о своих успехах в изучении итальянского языка.

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Источник — zbirna.com

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