Евгений ШАХОВ: «Раньше никогда не боролся за выживание»

Полузащитник «Лечче» Евгений Шахов поделился своими впечатлениями от чемпионата Италии:
«Возможно, из всех команд выделяется «Ювентус». В чемпионской гонке я бы отдал предпочтение этому коллективу. В его пользу говорит и сыгранность, и футбол Маурицио Сарри, и опыт исполнителей в борьбе за золотые медали. У туринцев особый дух победителя.
Все остальные могут обыграть друг друга в любом туре – тут уже не раз такое бывало, когда коллектив, занимающий последнее место, побеждал кого-то из лидеров. У «Лечче» пока главная задача – уйти из зоны вылета.
Признаюсь, у меня такое в карьере впервые – раньше никогда не боролся за выживание. Но это тоже опыт, тем более, когда ты его получаешь в такой лиге».
Ранее Шахов рассказал о своих успехах в изучении итальянского языка.
Источник — zbirna.com
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