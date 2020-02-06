Евгений ШАХОВ: «С тренерами сборной уже общался на итальянском»

Украинский хавбек – о своей адаптации в «Лечче»

  • 06.02.2020 15:53
  • 851 просмотр
  • 1 комментарий
Евгений ШАХОВ: «С тренерами сборной уже общался на итальянском»
© ФК Лечче. Евгений Шахов

Украинский полузащитник «Лечче» Евгений Шахов рассказал о своей адаптации к жизни в Италии:

«В быту у меня проблем нет, в коллективе приняли хорошо. В «Лечче» не так много легионеров, поэтому приходится больше разговаривать на итальянском. Язык учу. Вроде получается. Когда приезжал в сборную, уже общался с тренерами на итальянском.

Городок небольшой, но уютный. Спокойный и красивый. Не так шумно, как в Салониках. Поужинали – и домой. После 10 вечера на улицах почти никого нет. В общем, все условия для того, чтобы сосредоточиться на работе».

Ранее Шахов заявил, что в Италии все помешаны на тактике.

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Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 15:58
    0
    Обалденный город. Там всегда тепло.
    Жека молодец.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 15:58
    0
    Обалденный город. Там всегда тепло.
    Жека молодец.
    Ссылка
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