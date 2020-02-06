Евгений ШАХОВ: «С тренерами сборной уже общался на итальянском»

Украинский полузащитник «Лечче» Евгений Шахов рассказал о своей адаптации к жизни в Италии:
«В быту у меня проблем нет, в коллективе приняли хорошо. В «Лечче» не так много легионеров, поэтому приходится больше разговаривать на итальянском. Язык учу. Вроде получается. Когда приезжал в сборную, уже общался с тренерами на итальянском.
Городок небольшой, но уютный. Спокойный и красивый. Не так шумно, как в Салониках. Поужинали – и домой. После 10 вечера на улицах почти никого нет. В общем, все условия для того, чтобы сосредоточиться на работе».
Ранее Шахов заявил, что в Италии все помешаны на тактике.
Источник — zbirna.com
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Жека молодец.
Жека молодец.
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