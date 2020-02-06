Евгений ШАХОВ: «В Серии А все буквально помешаны на тактике»

Хавбек «Лечче» – о специфике итальянского футбола

  • 06.02.2020 11:19
  • 124 просмотра
  • 1 комментарий
Евгений ШАХОВ: «В Серии А все буквально помешаны на тактике»
© ФК Лечче. Евгений Шахов

29-летний полузащитник итальянского «Лечче» и национальной сборной Украины Евгений Шахов рассказал, что получил новое амплуа.

«В «Лечче» я играю на новой для себя позиции. В ПАОКе выполнял функции опорного полузащитника, а тут действую на месте десятки. Не совсем привычно, но интересно. В каждом матче отдельная тактика, новые требования. Тренер исходит из игры соперника. Тут важны все детали. Не будешь обращать внимания на правильную позицию при выходе из обороны, положение корпуса защитника, открытый или закрытый мяч и так далее, сразу потеряешься на поле. 

В Италии очень сильные защитники — мощные, цепкие. Плотность высокая, опоздал с принятием решения даже на секунду — и тебя уже съели. Все время находишься под давлением. В ПАОКе мог принять мяч, посмотреть по сторонам и отдать пас. А тут высочайшая интенсивность игры, запредельные скорости, отменная физическая готовность, невероятное индивидуальное мастерство. Ну и тактика — в Серии А на ней все буквально помешаны. В общем, совсем другой уровень, и к нему нужно как можно быстрее привыкнуть», - сказал Шахов.

Отметим, что в этом сезоне Шахов провел за «Лечче» 13 матчей, в которых сделал 3 ассиста.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 06.02.2020 11:22
    0
    Шахов это хорошая подмена для Малиновского в сборной!!!!!!!!!
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    ihor7003
      ihor7003, 06.02.2020 11:22
    0
    Шахов это хорошая подмена для Малиновского в сборной!!!!!!!!!
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