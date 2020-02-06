Кубок Федерации. Свитолина и Ястремская сыграют с Болгарией в одиночке

Сегодня сборная Украины в рамках Кубка Федерации в Таллине проведет матч против Болгарии.

Как сообщает журналист Sport.ua Владимир Клепач, в одиночных матчах за Украину сыграют первая и вторая ракетки страны – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

В парном матче сыграют Леся Цуренко и Катарина Завацкая.

При этом в составе сборной Украины еще возможны изменения.