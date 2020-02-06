Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Цитаишвили должно нормально получиться»

Бывший форвард «Динамо» Киев Артем Милевский поделился своим мнением по поводу перспектив хавбека киевлян Георгия Цитаишвили:
«Этот малый ничего – Гио Цитаишвили. Если дурака валять не будет, думаю, у него нормально должно получиться».
Ранее Милевский встретился с Евгением Селезневым в Турции.
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Источник — Миля
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