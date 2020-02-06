Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Цитаишвили должно нормально получиться»

Экс-форвард «Динамо» - о перспективах Георгия Цитаишвили

  • 06.02.2020 15:03
  • 1510 просмотров
  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Цитаишвили должно нормально получиться»
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Бывший форвард «Динамо» Киев Артем Милевский поделился своим мнением по поводу перспектив хавбека киевлян Георгия Цитаишвили:

«Этот малый ничего – Гио Цитаишвили. Если дурака валять не будет, думаю, у него нормально должно получиться».

Ранее Милевский встретился с Евгением Селезневым в Турции.

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Источник — Миля

(3 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 06.02.2020 15:34
    0
    Главное чтобы по твоим стопам не пошел
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 06.02.2020 15:34
    0
    Главное чтобы по твоим стопам не пошел
    Ссылка
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