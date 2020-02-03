ФОТО. Селезнев встретился с Милевским в Турции

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев встретился в Турции с 35-летним нападающим «Динамо-Брест» Артемом Милевским.
«Когда-то эти два человека делали историю!! Брат, рад тебя увидеть!!!», — написал Селезнев в Instagram.
Селезнев и Милевский защищали цвета сборной Украины по футболу.
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Источник — Instagram
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