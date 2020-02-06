ВИДЕО. Костюк разминается на кортах в Эстонии вместе с Цуренко

В первом туре Украина играет против сборной Болгарии, начало игры – в 16:00

  • 06.02.2020 15:05
  • 681 просмотр
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Костюк разминается на кортах в Эстонии вместе с Цуренко
© ФТУ. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко проводят тренировку в Таллинне перед игрой Кубка Федерации, сообщает журналист Sport.ua. Скорее всего, Марта восстановилась после травмы, полученной 4 февраля, и сможет помочь своей команде.

Сегодня, 6 февраля, сборная Украины проведет матч зонального турнира в первой группе Евро-Африканской зоны. В первом туре Украина играет против сборной Болгарии, начало игры – в 16:00.

Смотрите видео разминки украинских теннисисток от Sport.ua.

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности