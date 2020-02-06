ВИДЕО. Костюк разминается на кортах в Эстонии вместе с Цуренко

Украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко проводят тренировку в Таллинне перед игрой Кубка Федерации, сообщает журналист Sport.ua. Скорее всего, Марта восстановилась после травмы, полученной 4 февраля, и сможет помочь своей команде.
Сегодня, 6 февраля, сборная Украины проведет матч зонального турнира в первой группе Евро-Африканской зоны. В первом туре Украина играет против сборной Болгарии, начало игры – в 16:00.
Смотрите видео разминки украинских теннисисток от Sport.ua.
Источник — Sport.ua
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