Кике СЕТЬЕН: «Конфликт Месси и Абидаля никак не влияет на меня»

Наставник «Барселоны» занимается своей работой

  • 06.02.2020 12:52
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  • 1 комментарий
Кике СЕТЬЕН: «Конфликт Месси и Абидаля никак не влияет на меня»
© Skysports.com. Кике Сетьен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал конфликт спортивного директора клуба Эрика Абидаля и лидера команды Лионеля Месси.

«Это очень важные вещи, но на меня они не влияют. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы это как можно меньше отразилось на игроках. На обсуждение этой ситуации потратили пару минут. Нам необходимо сфокусироваться на своей игре. Только это нас и интересует. Меня волнует только футбол, а все остальное не находится в моей власти.

Я сконцентрирован на футболе. Единственное, что я хочу, - это давать футболистам все необходимое для побед. Проблемы случаются в каждом клубе мира. Говорите со мной только о футболе, к остальному я не имею никакого отношения. Все остальное мне никак не поможет в работе», - сказал Сетьен.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» проведет встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси.

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Источник — As.com

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 06.02.2020 13:37
    0
    Какой конфликт? Абидаль, как сотрудник клуба, высказал свое мнение, Месси, как капитан команды и лучший футболист мира, высказал свое мнение, вот и все. И не надо больше ничего придумывать
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 06.02.2020 13:37
    0
    Какой конфликт? Абидаль, как сотрудник клуба, высказал свое мнение, Месси, как капитан команды и лучший футболист мира, высказал свое мнение, вот и все. И не надо больше ничего придумывать
    Ссылка
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