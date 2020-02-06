Челси подписал 16-летнего шведского вингера

Лондонский «Челси» подписал 16-летнего вингера «Гетеборга» и юношеской сборной Швеции Эдвина Андерссона
«Мы желаем Эдвину удачи. Нам бы хотелось, чтобы он остался с нами, но он переходит в «Челси» — это хороший шаг для него», - говорится в заявлении на официальном сайте «Гетеборга».
Андерсон выступает на позиции левого вингера. В прошлом году Эдвин был на просмотре в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Челси» летом вновь попробует купить Дембеле.
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Источник — Sport.ua
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