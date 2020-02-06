ЯСТРЕМСКАЯ: «У Болгарии и Хорватии есть хорошие игроки. Команды достойные»

Украинки Даяна Ястремская и Леся Цуренко высказались о грядущих встречах против команд Болгарии и Хорватии в Кубке Федерации.

«Каждая команда достойная. Есть хорошие игроки и у команды Болгарии, и у Хорватии. Никогда не знаешь, чего ожидать. С топ-игроками иногда проще отыграть, потому что меньше давления. Например, лично я люблю играть с более сильными игроками, у которых выше уровень», - сказала Ястремская.

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что хорошо знает своих соперниц.

«Мы их видели на предыдущих турнирах. Думаю, никаких неожиданностей не будет. Мы хорошо знаем этих соперниц», - сказала Цуренко.

Первый матч на турнире Украина сыграет 6-го февраля в 16:00 против Болгарии.