Александрия – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 6 февраля, «Александрия» проведет очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Владимира Шарана будет болгарский «Левски». Начало встречи в 14:00 по Киеву.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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