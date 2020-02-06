Егише МЕЛИКЯН: «Мы увидели ошибки, над которыми нам надо работать»

Главный тренер ПФК «Львов» Егише Меликян прокомментировал поражение от сербского «Графичара» (0:2) в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Результатом матча не очень доволен. Это спарринг, в котором мы увидели ошибки, над которыми нам надо работать. Нам с тренерским штабом будет над чем поработать после этой игры.

В том, что команде пока не удалось забить гол в спаррингах, не вижу пока проблемы. Ведь в первом матче играл один состав (тогда игра против сербской «Воеводины» закончилась вничью 0:0). На игру против «Графичара» же вышел второй состав, где находились, в том числе новички», - сказал Меликян.