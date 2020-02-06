Жозе МОУРИНЬО: «Мы сыграли на пределе своих возможностей»

Главный тренер «Тоттенхэма» – о победе над «Саутгемптоном» в Кубке Англии

  • 06.02.2020 08:16
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Жозе МОУРИНЬО: «Мы сыграли на пределе своих возможностей»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Мы сыграли на пределе своих возможностей. Для меня это был предел, если учитывать то, какие игроки у нас были в наличии на этот матч. Мы только два дня назад провели просто выдающийся матч с «Манчестер Сити».

«Саутгемптон» был лучше на поле, но мы заслужили победу, потому что играли на пределе. Наш соперник был свежее. Мои игроки оставили на поле свои сердца и заслужили этот праздник», - сказал Моуринью.

За выход в четвертьфинал Кубка Англии «Тоттенхэм» сыграет против «Норвича».

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Источник — BBC

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