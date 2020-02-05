5 февраля состоялся матч-переигровка 1/16 финала Кубка Англии по футболу. «Тоттенхэм» выиграл переигровку Кубка Англии у «Саутгемптона» со счетом 3:2.
Победный гол с пенальти для команды Жозе Моуриньо забил корейский форвард Сон Хын Мин на 87-й минуте. В 1/8 финала «Шпоры» 3 или 4 марта сыграют дома против «Норвич Сити».
Кубок Англии. 1/16 финала
«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» – 3:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Стивенс, 12, в свои ворота (1:0). Лонг, 34 (1:1). Ингс, 72 (1:2). Лукас Моура, 78 (2:2). Сон Хын Мин, 87, пенальти (3:2).
«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген (Фернандеш, 54), Алдервейрелд, Орье, Танганга, Уинкс, Дайер, Сессеньон (Санчес, 90), Ндомбеле (Алли, 61), Сон Хын Мин, Лукас Моура.
«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз (Вестергор, 40), Хейбьерг, Лонг (Адамс, 81), Редмонд, Ингс, Буфаль (Армстронг, 67).
Предупреждения: Беднарек, 55. Фернандеш, 59. Ромеу, 84. Адамс, 85. Ганн, 86.
Судья: Кут.
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Источник — Sport.ua
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