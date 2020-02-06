Заря проведет спарринг против косовского Фламуртари

Небольшие изменения произошли в графике луганской «Зари» на втором учебно-тренировочном сборе. Клуб принял решение провести не три контрольных матча, как планировалось ранее, а четыре.

9-го февраля был добавлен спарринг с клубом из элиты чемпионата Косова - ФК «Фламуртари». Сообщается, что еще один спарринг добавлен с целью распределить между игроками нагрузку в полной мере и проверить всех в деле.

После 17-ти сыгранных туров «Фламуртари» идет на 9-м из 12 месте в турнирной таблице чемпионата Косова и имеет в своем активе 19 очков. Ориентировочное начало матча – в 10:00 по Киеву.

Полный список контрольных матчей «Зари» таков:

06.02. «Заря» – «Ордобасы» (Казахстан)

09.02. «Заря» – «Фламуртари» (Косово)

10.02. «Заря» – «Железничар» (Босния и Герцеговина)

14.02. «Заря» – «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь)

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей