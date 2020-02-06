Пеп ГВАРДИОЛА: «У Азара что-то идет не так в Реале»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о звездном бельгийце

  • 06.02.2020 07:37
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  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «У Азара что-то идет не так в Реале»
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что в мадридском «Реале» 29-летний бельгийский вингер Эден Азар не может раскрыть свой потенциал.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Реал» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если Азар не играет на привычном уровне, значит, что-то у него идет не так в «Реале». Но сложно добавить что-то еще по этому поводу. Выступая в Англии, он доказал, что является игроком мирового уровня. Всем нужно время на адаптацию», - сказал Гвардиола.

Азар перешел в «Реал» минувшим летом из «Челси» за 100 млн евро. В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 13 поединках.

Ранее сообщалось, что Азар восстановился от травмы и вскоре вернется на поле.

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    mb_cdi
      mb_cdi, 06.02.2020 07:40
    -1
    Пеп как всегда подтроливает Реал
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