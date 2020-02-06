Тоттенхэм — Саутгемптон — 3:2. Видео голов и обзор матча

«Шпоры» взяли верх в переигровке и вышли в 1/8 финала Кубка Англии

  • 06.02.2020 05:38
  • 645 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм — Саутгемптон — 3:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Тоттенхэм

В переигровке поединка 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:2 и вышел в 1/8 финала турнира.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон» —3:2 (первый матч 1:1)
Голы: Стивенс, 12, автогол, Моура, 78, Сон Хын Мин, 87, с пенальти — Лонг, 34, Ингс, 72

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Источник — YouTube

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Комментарии
    waw
    waw, 06.02.2020 06:31
    0
    везіння моура скоро закінчиться, а крім нього нема нічого,ставити автобус проти саутгемптона вдома...все-таки тотнем не аутсайдер чемпіоншипу,щоб так грати
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    waw
    waw, 06.02.2020 06:31
    0
    везіння моура скоро закінчиться, а крім нього нема нічого,ставити автобус проти саутгемптона вдома...все-таки тотнем не аутсайдер чемпіоншипу,щоб так грати
    Ссылка
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