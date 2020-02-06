Тоттенхэм — Саутгемптон — 3:2. Видео голов и обзор матча

В переигровке поединка 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:2 и вышел в 1/8 финала турнира.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Саутгемптон» —3:2 (первый матч 1:1)
Голы: Стивенс, 12, автогол, Моура, 78, Сон Хын Мин, 87, с пенальти — Лонг, 34, Ингс, 72
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Источник — YouTube
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