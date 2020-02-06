Бавария
4:3
Хоффенхайм
05.02.2020, FT

Бавария — Хоффенхайм — 4:3. Видео голов и обзор матча

Соперники устроили голевую перестрелку в поединке 1/8 финала Кубка Германии

  • 06.02.2020 04:27
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Бавария — Хоффенхайм — 4:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Бавария Мюнхен

В поединке 1/8 финала Кубка Германии по футболу мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Хоффенхайм» со счетом 4:3.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:3
Голы: Хюбнер, 12, автогол, Мюллер, 20, Левандовски, 36, 80 — Боатенг, 8, автогол, Даббур, 82, 90+2

Лучшие моменты матча Бавария - Хоффенхайм
90' ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Хоффенхайм).
82' ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Хоффенхайм).
80' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
36' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
20' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
13' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Беньямин Хюбнер (Хоффенхайм).
8' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джером Боатенг (Бавария).
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