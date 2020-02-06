В поединке 1/8 финала Кубка Германии по футболу мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Хоффенхайм» со счетом 4:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:3
Голы: Хюбнер, 12, автогол, Мюллер, 20, Левандовски, 36, 80 — Боатенг, 8, автогол, Даббур, 82, 90+2
Лучшие моменты матча Бавария - Хоффенхайм
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Хоффенхайм).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Хоффенхайм).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|13'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Беньямин Хюбнер (Хоффенхайм).
|8'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джером Боатенг (Бавария).
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Источник — YouTube
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