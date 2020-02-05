Бавария справилась с Хоффенхаймом в сверхрезультативном матче Кубка

5 февраля проходят матчи 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
«Бавария» справилась с «Хоффенхаймом» в сверхрезультативном матче (4:3) и вышла в стадию 1/4 финала. Дублем отметился Роберт Левандовски.
В последнем матче 1/8 финала играют «Саарбрюккен» и «Карлсруэ».
Кубок Германии. 1/8 финала
«Бавария» – «Хоффенхайм» – 4:3
Голы: Боатенг, 8, в свои ворота (0:1). Хюбнер, 12, в свои ворота (1:1). Мюллер, 20 (2:1). Левандовски, 36 (3:1). Левандовски, 80 (4:1). Даббур, 82 (4:2). Даббур, 90+2 (4:3).
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Одриосола, 83), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Кюизанс, 81), Коутинью, Гнабри, Толиссо, Дэйвис, Левандовски (Зиркзе, 81).
«Хоффенхайм»: Пентке, Нордтвейт, Акпогума, Хюбнер, Руди, Кадержабек, Цубер, Гриллич (Рибейру, 71), Крамарич, Брун Ларсен (Баумгартнер, 71), Бебу (Даббур, 61).
Предупреждения: Нордтвейт, 31. Толиссо, 39. Павар, 55. Алаба, 84.
Судья: Штегеманн.
Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Источник — Sport.ua
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